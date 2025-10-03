Автоинспекторы Одинцова проведут профилактическую акцию «Пешеход»

В целях усиления профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, Одинцовская Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Пешеход». Подобные акция проводят регулярно.

Основными нарушениями, которые способствуют дорожно-транспортным происшествиям с участием пешеходов являются: пересечение проезжей части дороги в неустановленном месте, неожиданный выход из-за стоящего (остановившегося) транспортного средства, движение по проезжей части дороги.

Кроме того, у подавляющего большинства пешеходов отсутствуют световозвращающие элементы на верхней одежде, которые позволяют увидеть их на расстоянии до 400 метров в темное время суток. Световозвращатели в несколько раз увеличивают на дороге видимость пешехода для водителей.

Ежедневно на дорогах гибнут тысячи человек, и пешеходов, и водителей. Госавтоинспекция напоминает, о необходимости быть внимательными при переходе дороги.