Автоинспекторы напомнили жителям Красногорска правила дорожного движения

На улицах городского округа Красногорск сотрудники Госавтоинспекции проинформировали жителей о соблюдении правил дорожного движения. Горожанам напомнили, как и где правильно переходить дорогу, как использовать светоотражающие элементы.

Автоинспекторы напомнили детям и взрослым о том, что переходить дорогу необходимо только по пешеходному переходу, а при его отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров. При пересечении дороги нужно убедиться в безопасности маневра.

Во время профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции также напомнили горожанам, что в темное время суток и в условиях плохой видимости необходимо пользоваться световозвращающими элементами на одежде и аксессуарах. Полицейские рассказали, как их правильно носить и куда закрепить, чтобы обеспечить видимость для водителей.

Автоинспекторы раздали жителям и гостям Красногорска информационные листовки с правилами дорожного движения и световозвращающие элементы.

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