Автоинспекторы напомнили водителям автобусов в Одинцове правила дорожного движения

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции приняли участие в совещании для водительского состава и работников одного из крупных автотранспортных предприятий. Собравшиеся обсудили проблемы аварийности на общественном транспорте, а также наметили план профилактической работы по безопасности дорожного движения в округе.
Также автоинспекторы в своем обращении к слушателям сделали акцент на недопустимости превышения установленной скорости движения. Специалисты отметили, как важно выбирать правильный скоростной режим транспортного средства в зависимости от окружающих и погодных условий.
В конце мероприятия дорожные полицейские раздали участникам мероприятия информационные брошюры с соответствующими рекомендациями и призвали их к соблюдению как скоростного режима, так и правил дорожного движения в целом.
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