Автоинспекторы напомнили школьникам в Одинцове дорожные правила | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 14:21 Автоинспекторы напомнили школьникам в Одинцове дорожные правила Медиасток.рф

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Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции вместе с отрядом юных инспекторов движения провели интерактивную игру для школьников. Они напомнили воспитанникам Дубковской школы «Дружба» о правилах безопасного поведения на дорогах.

Учащимся рассказали о необходимости использовать на своей одежде световозвращающие элементы. Также автоинспекторы разобрали опасные ситуации, которые могут произойти на проезжей части или во дворе. Познавательную беседу завершили тематической викториной о значении дорожных знаков.

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В конце встречи сотрудники Госавтоинспекции раздали ребятам световозвращающие ленты и брошюры с рекомендациями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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