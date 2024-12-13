Автоинспекторы напомнили пешеходам в Лобне об опасностях на дороге

В Лобне сотрудники Госавтоинспекции и школьники провели акцию «Пешеход на переход», направленную на повышение безопасности пешеходов на дорогах. Мероприятие прошло возле нерегулируемых пешеходных переходов, в местах, где ранее случались дорожно-транспортные происшествия с участием детей.
В ходе акции юные инспекторы движения рассказали прохожим о возможных опасностях на дорогах. Сотрудник Госавтоинспекции объяснил важность соблюдения правил при переходе проезжей части и напомнил о необходимости носить световозвращающие элементы на одежде и рюкзаках в темное время суток.
Госавтоинспекция подчеркнула, что половина всех смертельных наездов на пешеходов происходит ночью, когда видимость на дороге ограничена. Световозвращатели помогают водителям заметить пешехода на расстоянии до 400 метров в условиях темного времени суток, что дает водителям важное время для реакции.
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