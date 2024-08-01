Автоинспекторы Можайска провели акцию «Госуслуги — это просто!»

Фото: Пресс-служба администрации Можайского городского округа

Сотрудники Госавтоинспекции Можайского городского округа провели акцию «Госуслуги — это просто!». Автовладельцам рассказали о преимуществах получения услуг на портале и вручили тематические памятки.

В мероприятии поучаствовали начальник ОГИБДД ОМВД России по Можайскому округу подполковник полиции Дмитрий Андросов, а также председатель и члены Общественного совета при ОМВД — Александр Пащенко, Ирина Пахомова, Дмитрий Юрлов и Андрей Царенко.

Дорожные полицейские рассказали автовладельцам, какие услуги по линии Госавтоинспекции можно получить на портале. К примеру, оформлять документы онлайн и оплачивать штрафы в любом удобном месте и в любое время. Общественники показали, как оформить замену водительского удостоверения, поставить и снять транспортное средство с учета.

Каждый участник получил памятку.

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