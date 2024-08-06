Автоинспекторы Лобни напомнили детям правила дорожного движения

Автоинспекторы в рамках Международного дня светофора напомнили детям правила дорожного движения и рассказали о светофорах. Мероприятие прошло в семейном центре «Лобненский».

Ребята узнали историю появления светофоров в России, увидели познавательный фильм, обсудили разные виды светофоров и их сигналы. Сотрудники Госавтоинспекции объяснили, почему во всем мире используют именно эти три основных цвета светофора: красный, желтый и зеленый. Дети смогли задать вопросы и поделиться своими наблюдениями.

В конце встречи собравшимся раздали световозвращающие браслеты.

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