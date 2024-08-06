Автоинспекторы в Одинцове напомнили жителям о правилах езды на самокатах

Рейд «Самокат» прошел в сквере Союзный в Одинцове. Госавтоинспекторы провели профилактические беседы и напомнили самокатчикам о правилах катания в общественных местах.

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции рассказали, что кататься на самокатах можно только в специально отведенных местах, соблюдая правила дорожного движения. Они отметили, что максимальная скорость движения на самокате не должна превышать 25 километров в час. Также на электросамокате нельзя возить пассажиров, а, находясь в толпе, необходимо снизить скорость или идти пешком.

Подросткам, любящим кататься на большой скорости без защитной экипировки, напомнили о важности использования шлемов, наколенников и специальных световозвращающих элементов на одежде. Всем участникам беседы вручили информационные памятки и световозвращающие аксессуары.

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