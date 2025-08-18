Автоинспекторы из Одинцова провели акцию «Безопасный двор»

Госавтоинспекторы из Одинцова вновь напомнили детям о безопасном поведении на дорогах дворовых территорий. Рейд прошел при участии представителей организации «Союз БДД».
Инспекторы обратили внимание юных пешеходов на «дорожные ловушки», находящиеся вблизи подъездов многоквартирных домов и детских игровых комплексов. Они также отметили важность использования на одежде световозвращающих аксессуаров. Дорожные полицейские не только рассказали о полезных гаджетах, но и подарили их юным жителям Одинцова.
Автоинспекторы провели профилактические беседы и со взрослыми. Их проинформировали о том, что основная причина дорожно-транспортных происшествий с детьми во дворах — неожиданный выход малышей из-за припаркованных автомашин на проезжую часть. Родителей попросили внимательнее следить за ребятами, чтобы избегать подобных опасных ситуаций, а также вручили информационные брошюры с соответствующими рекомендациями.
