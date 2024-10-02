Автоинспекторы из Одинцова провели акцию «Безопасный двор»

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции поддерживают безопасность в округе. В этот раз в жилых районах провели профилактическую акцию «Безопасный двор».

Автоинспекторы акцентировали внимание взрослых на необходимости следить за детьми и контролировать их досуг во время прогулок. Участникам профилактических бесед также напомнили, что основная причина дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними во дворах заключается в неожиданном появлении детей на проезжей части из-за стоящих автомобилей.

Особое внимание в беседах уделили важности и пользе использования световозвращающих элементов в одежде. Такие атрибуты безопасности необходимы в преддверии осенне-зимнего сезона и темного времени суток. Дорожные полицейские подарили участникам памятные информационные буклеты с рекомендациями по дорожной безопасности и световозвращающие аксессуары.

Автоинспекторы подчеркнули актуальность просветительских бесед с детьми. Школьники после учебных занятий все чаще проводят свободное время во дворах своих домов.

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