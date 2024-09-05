Автоинспекторы в Чехове проверили соблюдение правил эксплуатации грузовиков

Сотрудники Госавтоинспекции в Чехове провели разъяснительные беседы с водителями грузовиков. Они напомнили им правила дорожного движения и эксплуатации большегрузов.

Госавтоинспекторы провели профилактический рейд для того, чтобы снизить количество и тяжесть дорожно-транспортных происшествий с участием большегрузов. Они обратили внимание на соблюдение скоростного режима и режима труда — это важные факторы, которые обеспечивают безопасность на дороге.

Правоохранители раздали водителям грузовиков памятки, где расписали и правила эксплуатации техники. Регулярные технические осмотры также входят в свод правил безопасности дорожного движения.

Подобные профилактические рейды проведут несколько раз. Они будут направлены именно на водителей большегрузов.

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