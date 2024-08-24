Автоинспекторы из Чехова провели занятие для воспитанников Центра помощи детям

Сотрудники Госавтоинспекции Чехова напомнили воспитанникам Центра помощи детям правила дорожного движения. Они рассказали про световозвращающие элементы, защитную экипировку и безопасность на пешеходном переходе.

Госавтоинспекторы из Чехова организовали встречу «Внимание, дети». Мероприятие провели для профилактики травматизма среди несовершеннолетних. В нем приняли участие ребята, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Воспитанники Центра помощи детям участвовали в тематической викторине и собирали пазлы с дорожными знаками. Подростки узнали устройство служебного транспорта. Сотрудники дорожной полиции рассказали про «ловушки» на проезжей части и во дворах, световозвращающие элементы и двухколесную технику. Ребятам напомнили про защитную экипировку и обучение в автошколе для управления автомобилем или средством индивидуальной мобильности.

Помимо этого, стражи порядка разъяснили меры административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Всем вручили световозвращатели в конце полезной встречи.

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