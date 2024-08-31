Автоинспекторы из Чехова напомнили жителям правила дорожного движения

Заместитель главы городского округа Чехов и сотрудники Госавтоинспекции напомнили жителям правила дорожного движения. В мероприятии также принял участие муниципальный депутат Владимир Хоменков.

Инструктаж по правилам дорожного движения для жителей Чехова провели по поручению главы округа Михаила Собакина.

«Уважаемые жители и гости городского округа Чехов, призываем вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Помните, что от вашей дисциплины на дороге зависят ваша безопасность и безопасность окружающих», — подчеркнул заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям о том, что нужно снижать скорость перед переходами, а пешеходам следует убедиться, что автолюбители пропускают их.

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