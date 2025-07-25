Автоинспекторы и волонтеры провели акцию «Засветись» в Солнечногорске

Мероприятие было направленно на повышение безопасности пешеходов и велосипедистов в темное время суток. Организаторами акции выступили сотрудники 1-го батальона ОГИБДД, а активную поддержку им оказали волонтеры молодежного центра «Подсолнух».

В ходе акции волонтеры раздавали светоотражающие элементы пешеходам, напоминали о необходимости их использования и разъясняли правила правильного ношения этих аксессуаров для повышения их видимости на дороге.

«Ношение светоотражающих элементов значительно повышает видимость участников дорожного движения. Заметить в темное время суток пешехода, который носит светоотражающие элементы, водитель может уже на расстоянии 130 метров. Это позволит ему заранее принять решение снизить скорость или затормозить, предотвратив тем самым возможный несчастный случай», — отметил заместитель главы городского округа Максим Барков.

Подобные акции проводятся в муниципалитете на постоянной основе в течение всего года. Мероприятия проходят на улицах, в общественных местах и образовательных учреждениях.