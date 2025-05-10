Автоинспекторы и студенты в Дмитрове провели патриотический флешмоб к 9 Мая

В канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Советской площади города Дмитров состоялась масштабная патриотическая акция, организованная сотрудниками Госавтоинспекции Дмитровского округа совместно со 2-м батальоном 1-го полка ДПС «Северный» и студентами Политехнического колледжа. Главным событием флешмоба стало построение юбилейной цифры «80» из патрульных автомобилей.
По заранее разработанному плану машины заняли свои места на площади, создав яркую композицию, символизирующую приближение важного праздника.
Мероприятие началось с торжественного возложения цветов к Вечному огню и минуты молчания в память о героях, отдавших жизнь за свободу Родины. Затем 80 пар студентов исполнили трогательный «Вальс Победы», выражая уважение ветеранам, труженикам тыла и всем, кто приближал День Победы.
«Такие акции — не просто дань памяти, а живая связь между поколениями. Важно, чтобы молодежь помнила, какой ценой завоевана Победа, и гордилась героями, которые отстояли нашу страну. Спасибо организаторам и участникам за этот трогательный и масштабный флешмоб», — отметил глава Дмитровского городского округа Иван Курданин.
Флешмоб в Дмитрове стал не только напоминанием о важности Дня Победы, но и показал, что память о героях живет в сердцах молодого поколения.
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