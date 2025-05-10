Автоинспекторы и студенты в Дмитрове провели патриотический флешмоб к 9 Мая

В канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Советской площади города Дмитров состоялась масштабная патриотическая акция, организованная сотрудниками Госавтоинспекции Дмитровского округа совместно со 2-м батальоном 1-го полка ДПС «Северный» и студентами Политехнического колледжа. Главным событием флешмоба стало построение юбилейной цифры «80» из патрульных автомобилей.

Мероприятие началось с торжественного возложения цветов к Вечному огню и минуты молчания в память о героях, отдавших жизнь за свободу Родины. Затем 80 пар студентов исполнили трогательный «Вальс Победы», выражая уважение ветеранам, труженикам тыла и всем, кто приближал День Победы.

«Такие акции — не просто дань памяти, а живая связь между поколениями. Важно, чтобы молодежь помнила, какой ценой завоевана Победа, и гордилась героями, которые отстояли нашу страну. Спасибо организаторам и участникам за этот трогательный и масштабный флешмоб», — отметил глава Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Флешмоб в Дмитрове стал не только напоминанием о важности Дня Победы, но и показал, что память о героях живет в сердцах молодого поколения.