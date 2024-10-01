Автоинспекторы Балашихи провели рейд по соблюдению правил перевозки детей

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд, направленный на выявление нарушений правил перевозки детей в автомобилях. В ходе мероприятия «Ребенок-пассажир» было проверено 65 транспортных средств, однако нарушений зафиксировано не было.

Операция была нацелена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и снижение тяжести последствий ДТП с участием юных пассажиров. Полицейские настоятельно рекомендуют родителям приучать детей к использованию автокресел с раннего возраста.

Водителям, перевозящим несовершеннолетних, следует быть особенно внимательными и строго соблюдать Правила дорожного движения. Превышение скорости и рискованные маневры могут привести к трагическим последствиям.

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