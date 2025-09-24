Сегодня 10:21 Автоинспектор в Подольске помог добраться в роддом беременной женщине 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Сотрудник Госавтоинспекции Иван Андрюхин оказал помощь беременной жительнице Подольска Кристине. У женщины по пути в роддом начались схватки, и дорога была каждая минута.

Муж Кристины Сергей Шелест рассказал, что они ехали в роддом, но на кольце в Подольске поняли, что застрянут в пробке и не успеют добраться вовремя. Почувствовав, что до появления ребенка остаются считанные минуты, семья приняла решение обратиться к инспектору ГАИ, которого они увидели по пути. Полицейский Иван Андрюхин откликнулся сразу. Без раздумий включил спецсигнал — проблесковый маячок, благодаря чему смог быстро объехать все пробки.

«Ко мне подъехала машина БМВ, из которой вышел молодой человек и попросил помощи — у его супруги начались сватки и их нужно было оперативно доставить в родовое отделение городского округа Подольска. Оценив ситуацию, так как на дороге были большие пробки, я принял решение посадить их в патрульную машину и сопроводить до родильного отделения», — рассказал заместитель командира отдельной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городскому округу Подольск.

Кристину оперативно доставили в Подольский роддом. «Благодаря Ивану, я родила в больнице, а не в машине, потому что схватки увеличивались быстро, и я родила минут за 20-30», — рассказала молодая мама. На свет появилась Ника ростом 52 сантиметра и весом 3700. Иван Андрюхин приехал на выписку познакомиться с новорожденной не с пустыми руками. От Госавтоинспекции он подарил Кристине цветы и автолюльку, чтобы малышка всегда была в безопасности, находясь в машине.