Автогородок откроют на территории начальной школы в Черноголовке

В середине октября ученики начальной школы Черноголовки получат возможность освоить правила дорожного движения не только в теории, но и на практике. В округе готовится к открытию новый учебный автогородок.

Эта специализированная площадка, расположенная на территории начальной школы, будет оснащена всеми необходимыми атрибутами реальной дорожной обстановки: светофорами, пешеходными переходами, дорожными знаками и соответствующей разметкой. Благодаря этому дети смогут моделировать различные дорожные ситуации и применять полученные знания на практике.

«Автогородок позволит воссоздавать типичные дорожные ситуации, с которыми юные пешеходы сталкиваются ежедневно. Кроме того, на базе автогородка будет реализована программа „ЮИД“, интегрированная во внеурочную деятельность и направленная на социальную адаптацию учащихся», — отметили в пресс-службе округа.