Автогонщики из Химок стали призерами первенств Москвы и Подмосковья

В Химках состоялся второй этап первенства Москвы и Московской области по автокроссу — Кубок Kramar Motorsport YUKA ADV Pro Racing. В этом году турнир отмечает 12-летие и остается одной из ключевых серий по автокроссу для начинающих и профессиональных пилотов.

Соревнования прошли на трассе Старбеево и собрали 30 юных пилотов в возрасте от девяти до 15 лет из Москвы, Подмосковья и других регионов России.

Химки на турнире представляли воспитанники Дома юных техников «Интеграл». Тимур Путенков завоевал бронзу в классе Д3 250, Кирилл Барбаков одержал победу в классе Д2 «Юниор Калина», а Дмитрий Крючков занял третье место в своей категории. По итогам командного зачета спортсмены «Интеграла» заняли второе место.

«Автокросс — спорт для сильных духом, и наши юные пилоты это доказали на трассе Старбеево. Спортсмены Химок показали хорошие результаты не только в личных заездах. По результатам командного зачета воспитанники „Интеграла“ заняли второе почетное место. Уверен: через несколько лет мы будем болеть за этих гонщиков уже на всероссийских соревнованиях», — отметил депутат Химок Глеб Демченко.

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из пяти классов кузовных автомобилей и багги. Гостями этапа стали титулованные автогонщики, которые поддержали участников и поделились с ними профессиональным опытом.