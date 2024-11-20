Автогонщики из Чехова выступят на зимнем турнире Sochi Drift Challenge

Пять молодых людей из Чехова зарекомендовали себя в Подмосковье и планируют выйти на новый уровень: они готовятся принять участие в зимнем дрифте на Sochi Drift Challenge. Соревнования раньше проходили в Сочи, но после закрытия трассы «Формула-1» автодром перенесли в город Усть-Лабинск Краснодарского края.

Несколько лет назад молодые люди объединились и начали практиковаться. Они мастерски управляют тюнингованными автомобилями и регулярно улучшают свои навыки экстремального вождения на трассах. Любители принимали участие в выставках в Чехове, в том числе на Дне города.

В арсенале команды есть три автомобиля: ВАЗ-2105 и две Toyota Mark II. Любимое дело они научились совмещать с работой и семьей.

Сейчас ребята готовятся выступить на Sochi Drift Challenge в Краснодарском крае.

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