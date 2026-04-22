Автогонку на выносливость проведут в Подмосковье 23 мая

На подмосковном автодроме Moscow Raceway 23 мая состоится гонка на выносливость, которая впервые пройдет в статусе этапа чемпионата России. Заезд станет открытием сезона серии СМП РСКГ Эндуранс.

Пилоты проведут на трассе 12 часов, что значительно превышает прежние регламенты подобных соревнований в стране.

Старт гонки намечен на 11:00, а финиш состоится около 23:00. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в условиях меняющегося освещения, что добавит сложности и зрелищности. На старт выйдут как известные российские гонщики, так и перспективные пилоты.

Среди них — Виталий Петров, первый представитель России в «Формуле-1», а также Александр Смоляр, ранее выступавший в международных молодежных сериях. Особое внимание привлечет участие Ирины Сидорковой, которая возглавит женский экипаж вместе с Викторией Блохиной.

Гонщики будут выступать на современных российских спортпрототипах BR03, которым составят конкуренцию зарубежные машины категории GT3, включая Lamborghini Huracan и Mercedes-AMG GT3.

Такое сочетание техники обещает напряженную борьбу и разнообразие стратегий на трассе.

Организаторы подготовили насыщенную программу и для зрителей. Перед стартом откроют доступ на стартовую решетку, где можно будет увидеть автомобили вблизи, пообщаться с пилотами и взять автографы.

Также для гостей оборудуют зону симрейсинга: желающие смогут попробовать себя за рулем виртуальных копий гоночных болидов и самой трассы.

В течение года серия гонок на выносливость продолжится еще тремя этапами — в Санкт-Петербурге, Грозном и вновь на Moscow Raceway осенью. Турнир проводят в рамках государственной программы развития спорта и направлен на популяризацию автоспорта в стране.