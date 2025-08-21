Автогонки на отечественных спортивных машинах пройдут в Подмосковье

На автодроме Moscow Raceway в Волоколамске пройдет первый заезд нового формата автогонок BR03, где пилоты выступят на российских болидах. Это событие станет прологом к Монокубку, который запланирован на 2026 год.

В гонке примут участие два российских пилота Формулы-1, а также гонщики, уже проявившие себя на международных и всероссийских трассах.

«BR03 соревновались с машинами всемирно известных, даже легендарных марок — и регулярно выигрывали в этих сражениях, что свидетельствует о высокой квалификации создателей прототипа. Но при этом мы постоянно двигались к изначально поставленной цели — создать категорию, в которой российские гонщики соревновались бы на российских трассах за рулем по-настоящему быстрых отечественных машин в максимально комфортных и максимально равных условиях», — прокомментировал основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.

Показательные заезды болидов BR03 состоятся 23 августа в рамках уик-энда Российской серии кольцевых гонок. На трассе зрители увидят все ключевые элементы будущего Кубка: квалификацию с борьбой за лучшее время и гонку с общим стартом. После финиша автомобили выстроят на стартовой прямой, и болельщики с определенной категорией билетов смогут рассмотреть их поближе и пообщаться с пилотами. В общей программе уик-энда 23 и 24 августа пройдет семь гонок, включая топовый класс SMP TCR Russia.