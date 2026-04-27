Автодороги в Одинцове обработали моющими средствами

Непрерывная работа по содержанию муниципальных автомобильных дорог продолжается в округе. Обязательной процедурой после зимы является очистка асфальтобетона специальными составами.

Очередную обработку провели в день всероссийского субботника, 25 апреля. Сотрудники дорожных служб вышли на улицы в субботу, ровно в семь утра, когда поток машин на главных артериях города преимущественно снижен.

Сначала специалисты набирают воду в цистерну, затем подмешивают специальное средство и включают циркуляцию. Сама обработка проходит в два этапа: в первую очередь наносится пенящееся средство, затем асфальт тщательно промывают обычной водой.

Такие чистки дорожного покрытия позволяют убрать скопившиеся в порах асфальта остатки противогололедных реагентов, пятна мазута, масла и бензина, а также частицы автомобильной резины.

Центральные автомобильные дороги Одинцова убирали с использованием «Чистодора» — это дорожный шампунь отечественного производства.