От мокрого снега до заморозков. «Автодор» предупредил об опасности гололеда на трассе «Нева» в выходные

«Автодор» предупредил об опасности гололеда на трассе М-11 в выходные

В первые дни февраля во многих регионах России ожидается ухудшение погоды. Водителей предупредили о возможном появлении мокрого снега и гололеда на подмосковных магистралях и шоссе. Особенно внимательными нужно быть на трассе М-11 «Нева» — об этом 360.ru рассказали в компании «Автодор».

«В выходные возможны дождь и мокрый снег с переходом в снегопад. Особенно просим обратить внимание на погоду водителей, которые планируют поездку по трассе М-11 „Нева“. В Московской, Тверской и Ленинградской областях ожидаются дождь со снегом, а в Новгородской области мокрый снег может выпасть до 10 сантиметров. Ночью возможно понижение температуры до -3 градусов, местами не исключены накат и гололедица», — сообщила руководитель пресс-службы Госкомпании «Автодор» Мария Лапшина.

Водителей призвали следить за прогнозом погоды, собираясь в поездку. На дороге следует быть предельно внимательными и осторожными. Необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров.

Если в пути что-то произошло, на трассах «Автодора» работает круглосуточная служба аварийных комиссаров. Вызвать помощь можно по номеру *2323.