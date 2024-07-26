Автобусы запустят на участке Катуар – Марк на время закрытия станций 27 июля

Дополнительные автобусы запустят участке Катуар — Марк на время закрытия станций 27 июля с 2:30 до 14:30. Для удобства пассажиров на линии будут работать волонтеры, которые помогут выбрать нужный маршрут.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на Дмитровском шоссе выделят временную полосу для автобусов. После 15:00 движение возобновится по привычной схеме.

Первые поезда из Лобни в Одинцово отправятся в 15:01, из Катуара в Москву — в 14:44, а от Савеловского вокзала — в 13:46, прибудет в Лобню в 14:31 и проследует до станции Савелово. Первый «Аэроэкспресс» в Шереметьево отправится с Белорусского вокзала в 14:36, из терминалов В, С Шереметьево — в 14:44, из терминала D — в 15:25.

Подробнее узнать об изменениях в расписании электричек можно на сайте перевозчика.

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