Автобусы в Раменском изменят свои маршруты

В ближайшее время в округе планируется внести изменения в работу общественного транспорта, в первую очередь — продлить маршрут № 52 до поселка Электроизолятор. Это решение было принято в ответ на многочисленные обращения и просьбы жителей, которые давно нуждались в более удобной транспортной связи с этим населенным пунктом.

Теперь конечной остановкой маршрута № 52 станет остановка в поселке Электроизолятор.

Кроме того, в рамках улучшения транспортной инфраструктуры планируется также скорректировать маршрут № 47 «Раменское — Рыбхоз».

На территории Раменского муниципального округа в настоящее время функционирует 46 регулярных автобусных маршрутов, из которых 23 работают по регулируемым тарифам. Перевозки осуществляют семь автотранспортных предприятий, которые используют в своей работе 184 автобуса. Все изменения и дополнения в маршруты разрабатываются с учетом обратной связи от жителей, полученной через портал «Добродел».