Автобусы узбекского производства начали тестировать в Подмосковье

Компания «Мострансавто» впервые тестирует на своем маршруте автобус среднего класса SAZ LE60 производства Самаркандского автомобильного завода SamAuto. Новый транспорт начал работать на маршруте № 139 в Одинцове.

В автобусе могут комфортно разместиться 56 человек, 25 из них — в креслах. В салоне есть кондиционер, электронное табло, аудиосистема, датчики пожарной сигнализации, розетки и камеры. Для инвалидов предусмотрены низкий пол и специальная площадка с креплениями.

Опытная эксплуатация автобуса продлится три месяца. Специалисты оценят работу транспорта в разную погоду, соберут отзывы пассажиров. Если испытания пройдут успешно, «Мострансавто» рассмотрит возможность использования машин производителя с учетом дорожно-транспортной сети и климата региона.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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