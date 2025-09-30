Автобусы свяжут Калугу и Серпухов новым маршрутом

С 1 октября пассажирское сообщение между Калугой и Серпуховом станет доступнее благодаря запуску нового межрегионального автобусного маршрута под номером 7532. Проект призван улучшить транспортную инфраструктуру.

Основные отправные и конечные точки маршрута расположены вблизи ключевых транспортных узлов городов, обеспечивая удобную пересадку на другие виды общественного транспорта. Отправление автобусов из Серпухова будет осуществляться с Привокзальной площади, расположенной вблизи от торгового центра «Атлас». Конечной остановкой в Калуге станет Вокзальная площадь, находящаяся по адресу: Вокзальная площадь, дом № 3.

«Запуск нового автобусного маршрута станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры всего региона, обеспечивая жителям комфортный, безопасный и удобный способ передвижения между Калугой и Серпуховом», — сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.