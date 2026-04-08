Автобусы проведут к местам, где хранят историю космоса

В честь Дня космонавтики Мострансавто и Минтранс Подмосковья составили список «космических» маршрутов. На 32 автобусах можно добраться до музеев, обсерваторий и центров, посвященных истории освоения космоса.

До Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, где также находится музей, можно доехать на автобусе № 380 «Звездный городок — Москва (м. Щелковская)». Остановка — «Улица Циолковского».

Мимо Жуковского музея истории покорения неба проходят несколько маршрутов: № 1, 4, 5, 7, 8 и 23.

Тем, кто хочет посетить Звенигородскую обсерваторию, следует воспользоваться маршрутом № 24 «Звенигород (ул. Украинская) — Троицкое — санаторий им. Герцена». Остановка — «Луцино».

Подробнее со списком маршрутов можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья по ссылке: https://mtdi.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/mostransavto-rasskazyvaet-kak-pobyvat-v-kosmose-ne-uezzaia-iz-moskovskoi-oblasti.