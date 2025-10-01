Автобусы № 7 и № 10 изменят маршрут в Егорьевске

В округе внесены изменения в график движения двух маршрутов общественного транспорта — автобусов № 7 «Дорожный участок — улица Владимирская» и № 10 «Дорожный участок — улица Нечаевская».

По информации, предоставленной Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, корректировка расписания направлена на решение проблемы транспортной доступности различных районов в вечернее время.

Теперь, согласно новому расписанию, автобус, курсирующий по маршруту № 7, в рамках вечернего рейса, отправляющегося в 21:07 от остановочного пункта «Дорожный участок», будет заезжать на остановочный пункт «улица Нечаевская». В свою очередь, на маршруте № 10 был добавлен дополнительный вечерний рейс. Автобус будет отправляться в 21:31 от остановки «улица Нечаевская». Муниципальные власти продолжают работу по оптимизации транспортной сети округа.