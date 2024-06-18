Автобусы № 23 в Лобне начали курсировать по обновленному маршруту

Автобусы маршрута № 23 в Лобне начали курсировать с заездом в микрорайон Красная Поляна. В Минтрансе Московской области уточнили, что это позволит обеспечить для жителей микрорайона комфортный проезд до дачных участков и других мест отдыха в округе.

Ежедневно до конца лета транспорт будет совершать три рейса с заездом в микрорайон. От МЦД Лобня автобусы будут отправляться в 08:55, а от остановки «Круглое Озеро» — в 18:15 и 21:09.

Напомним, на маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы. Оплатить проезд также можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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