Автобусы «Мострансавто» перевезут гостей музыкального фестиваля в Истре

С 9 по 13 июля в Истре будет проходить фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В эти дни компания «Мострансавто» организует бесплатные автобусные перевозки для гостей мероприятия.

Автобусы будут курсировать от железнодорожных станций Истра и Новоиерусалимская до фестивальной площадки — музея «Новый Иерусалим» — и обратно. Это поможет гостям удобно добраться до места концертов на общественном транспорте.

Все автобусы будут проходить техосмотр перед выходом на маршрут и оснащены всем необходимым для безопасной и комфортной поездки. За рулем будут только опытные водители, которых заранее проинструктируют по правилам дорожного движения и вежливому общению с пассажирами.