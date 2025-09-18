Автобусы «Мострансавто» бесплатно перевезут участников экоакции в Пушкино

Высадка саженцев в рамках акции «День в лесу. Сохраним лес вместе» начнется 20 сентября в 11:00 в Пушкино. Участников перевезут автобусы компании «Мострансавто».

К месту проведения мероприятия будут курсировать транспортные средства от станции Зеленоградская Ярославского направления Московской железной дороги и от МГТУ имени Н. Э. Баумана в Мытищах. Также автобусы будут следовать в обратном направлении.

Участники акции смогут добраться до главной площадки бесплатно.

В автобусах будет все необходимое для безопасности и комфорта пассажиров. Машины перед началом работы тщательно проверят. В перевозке будут участвовать исключительно опытные водители, с которыми проведут дополнительный инструктаж.