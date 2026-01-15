Автобусы будут курсировать в Раменском в крещенскую ночь

В рамках подготовки к празднованию Крещения Господня администрация Раменского округа утвердила график работы общественного транспорта в праздничную ночь. Чтобы обеспечить верующим комфортный проезд к местам проведения традиционных омовений и праздничных литургий, работа четырех маршрутов будет продлена до 03:00.

Для удобства жителей транспортное сообщение охватит основные точки притяжения округа. Маршрут № 4 станет основным для тех, кто планирует посетить купель в микрорайоне Холодово. Автобусы будут делать остановку непосредственно у церкви Матроны Московской. Маршрут № 29 «пл. Кратово — пл. Отдых» обеспечит связь между важными транспортными узлами и прилегающими к ним храмами. Маршрут № 36 «станция Раменское — 49 километр» свяжет центр округа с удаленными районами, где также организованы места для купаний. Маршрут № 40 «пл. Малаховка — Аксеново» позволит жителям приграничных территорий округа беспрепятственно добраться до купелей.

«Транспортные службы напоминают: в праздничную ночь на данных маршрутах будет действовать строго безналичный расчет. Продление работы транспорта позволит всем желающим принять участие в праздничных мероприятиях, не беспокоясь о возвращении домой в ночное время», — отметили в администрации округа.