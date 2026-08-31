Автобусный маршрут запустили из Одинцова до станции метро «Юго-Западная»

Из Одинцова в Москву запустили новый автобусный маршрут № 1461, который напрямую связывает город со станцией метро «Юго-Западная». Благодаря этому пассажирам не придется делать дополнительные пересадки.

Маршрут также будет удобен для студентов — рядом с конечной остановкой расположены несколько крупных столичных вузов.

На линию выйдут восемь современных машин большого класса пригородной комплектации.

«В них увеличено число посадочных мест, оборудованных ремнями безопасности. Они более мягкие, но при этом все привычные сервисы Московского транспорта в этих автобусах соблюдены. У них также низкий уровень пола, широкая накопительная площадка, кнопки вызова водителя, USB-зарядки, медиапанель, климат-контроль — все то, к чему уже привыкли наши пассажиры. Автобусы будут ходить с интервалом в районе 25–30 минут от Одинцова до „Юго-Западной“ и обратно», — отметил руководитель блока информирования по развитию наземного транспорта Дептранса Москвы Никита Качарава.

На маршруте действует зональная система оплаты, поэтому карту необходимо прикладывать к валидатору и при входе, и при выходе. Это позволяет списать стоимость поездки с учетом фактически пройденного участка.

При оплате картой «Тройка» проезд стоит от 71 до 218 рублей, банковской картой — от 76 до 223 рублей. Новый маршрут стал очередным шагом в объединении транспортных систем Москвы и Московской области.