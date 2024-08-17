Автобусный маршрут № 4 в Солнечногорске продлят с 19 августа

В Солнечногорском городском округе поменяют маршрут № 4. Сейчас автобусы идут по схеме движения «Автостанция — ТЦ Выстрел», а с понедельника они будут следовать до остановки «Поликлиника», расположенной на улице Военный Городок.

Маршрут автобуса № 4 с 19 августа станет длиннее. Изменение ввели по многочисленным просьбам жителей Солнечногорска.

«Ранее муниципальный маршрут № 4 выполнялся до остановки „ТЦ „Выстрел“. А с 19 августа автобусы будут ехать далее по микрорайону Выстрел до остановки „Поликлиника“», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Первый рейс от автостанции стартует в 05:53, последний от остановки «Поликлиника» отправится в 20:28. Полное расписание можно будет посмотреть на сайте «Мострансавто».

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы.

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