Новая остановка появилась на улице Военный Городок в Солнечногорске

Маршрут автобуса № 4 продлили в Солнечногорске. Сейчас общественный транспорт следуют от автостанции до новой остановки около больничного корпуса на улице Военный Городок.

С просьбой о продлении маршрута обратилась к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву жительница Солнечногорска Олеся Царева. Теперь первый рейс от автостанции стартует в 05:53, а последний от остановки «Поликлиника» — в 20:28.

«Автобусный маршрут запущен при поддержке губернатора Подмосковья и при содействии главы городского округа Солнечногорск. Ранее жители могли уехать на общественном транспорте в центр или на вокзал от остановки в микрорайоне Рекинцо, либо от торгового центра „Выстрел“. Это было неудобно», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.