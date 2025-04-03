Автобусный маршрут № 34 продлили в Солнечногорске

По многочисленным обращениям жителей в Солнечногорске продлили маршрут № 34. Теперь автобус трижды в день будет делать заезд в деревню Миронцево.

Автобус большого класса будет отправляться от остановки «Деревня Миронцево» до автостанции в Солнечногорске по следующему расписанию: 06:35, 11:25 и 15:15. В обратном направлении — от остановки «Автостанция» до микрорайона Миронцево с заездом в деревню: в 06:05, 10:50 и 14:40.

«Теперь жители деревни Миронцево и близлежащих садовых некоммерческих товариществ могут с гораздо большими удобствами доехать до Солнечногорска. Раньше приходилось добирать до остановок „Лесное озеро“ или „Микрорайон Миронцево“, чтобы сесть на автобус», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Кроме того, компания «Мострансавто» продолжает набор водителей автобусов в Солнечногорске. Соискатели могут обратиться в Единый центр подбора персонала по телефонам: 8 (495) 419-17-95 или 8 (903) 161-92-91.