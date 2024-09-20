Автобусный маршрут до новых школы и детсада запустили в Подольске

Маршрут № 530К запустили в Подольске до жилого комплекса «Новая Щербинка». Там построили детский сад и школу. Теперь жители смогут без проблем добираться до нужных объектов.

Запустить дополнительный маршрут в Подольске решили после возведения новых детского сада и школы. Кроме того, после обращений пассажиров корректируют и расписание движения автобусов.

Так, на маршруте № 1041 расписание изменили, чтобы дети своевременно добирались до школы.

«Запущен маршрут № 530К в ЖК „Новая Щербинка“. Также этим летом автопарк получил 12 новых комфортабельных автобусов от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Сейчас они работают на маршрутах № 21, 51, 520, 1045. На днях под крыло предприятия от частных компаний перешли и № 530А, 1231К. Здесь необходимо усилиться по количеству техники», — прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Глава муниципалитета отметил, что в планах продолжать совершенствовать работу муниципального перевозчика. Скоро запустят два новых маршрута «Подольского троллейбуса». Для этого закупят 12 единиц новой техники.

Перевозки организуют и по обновленной автодороге Дубровицы — Луковня.

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