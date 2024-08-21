Автобусный маршрут до новой детской больницы запустили в Красногорске

Новый автобусный маршрут № 14к начал работать в Красногорске. Пассажиры смогут доехать на нем от станции МЦД «Павшино» — до детского клинического центра имени Рошаля.

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, маршрут запустили в связи со скорым открытием новой детской больницы. Автобусы будут ежедневно совершать 36 рейсов. Интервал движения составит 30 минут. Первый рейс от станции МЦД «Павшино» отправится в 06:00, а последний — от детской больницы в 20:09.