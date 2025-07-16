Автобусный маршрут до деревни Бутурлино запустили в Серпухове

В связи с закрытием моста в деревне Бутурлино под Серпуховом запущен новый автобусный маршрут № 7К. Он соединяет микрорайон имени Ногина с площадью Ленина.

Автобус стартует от остановки «Ратеп», следует в деревню Бутурлино с обратным возвращением на «Ратеп», а затем продолжает путь до площади Ленина. Такой маршрут позволит жителям быстрее добираться до железнодорожного вокзала, не объезжая весь город.

Отправление с «Ратепа» в 7:28, прибытие в Бутурлино в 7:45, возвращение на «Ратеп» в 7:58, отправление с «Ратепа» в 11:39, прибытие в Бутурлино в 11:55, возвращение на «Ратеп» в 12:10, отправление с «Ратепа» в 18:45, прибытие в Бутурлино в 19:05, далее автобус следует до торгового центра «Волна» на улице Войкова, 32.

Маршрут работает в пробном режиме. В течение ближайших двух недель будет проводиться анализ пассажиропотока и сбор отзывов жителей Серпухова.