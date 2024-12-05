Автобусные павильоны отремонтировали в 7 округах Подмосковья

Поврежденные остановочные павильоны на восьми региональных дорогах привели в порядок в Подмосковье. Работы выполнили в семи городских округах, о чем рассказали в Минтрансе Московской области.

«Мосавтодор» отремонтировал остановки автобусов на Новом и Лихачевском шоссе в Долгопрудном, на улице Мира в Мытищах, на улице Обуховской в Солнечногорске и в других местах.

Обследование дорожной сети проводится каждую неделю. Работники проверяют состояние асфальта, искусственных неровностей, дорожных знаков и светофоров, а также автобусных остановок. Если есть повреждения, объект вносят в план работы.

С начала 2024 года в Московской области ликвидировали более 200 опасных троп у железнодорожных путей. Данные меры направлены на снижение смертельных случаев на железной дороге, поскольку из 180 таких инцидентов 90 произошли на опасных переходах.