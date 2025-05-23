Автобусные остановки приведут в порядок во Фрязине

В округе стартовали работы по комплексному благоустройству и техническому обслуживанию остановочных пунктов общественного транспорта. Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство Фрязино» приступили к очистке и приведению в порядок автобусных остановок, используя аппараты высокого давления для мойки и очистки сооружений.

Проведение регулярной уборки — часть программы по содержанию остановочных пунктов в надлежащем состоянии. Специалисты очищают павильоны, моют стекла, убирают мусор и грязь, проводят профилактическое обслуживание. Особое внимание уделяется светодиодным освещателям, которые требуют ухода и своевременного ремонта для обеспечения яркого освещения в темное время суток.

Специалисты проводят не только мойку и уборку, но и осмотр павильонов на предмет повреждений или износа. В рамках обслуживания выполняется ремонт элементов конструкции, замена ламп и светильников, обновление рекламных и информационных табло, а также устранение мелких дефектов.