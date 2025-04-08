Автобусные остановки отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья
Сотрудники «Мосавтодора» отремонтировали остановки в девяти округах. Объекты играют важную роль в обеспечении безопасности и комфорта пассажиров.
Остановочные павильоны починили в Пущине, Щелкове, Раменском, Ногинске и Долгопрудном.
Кроме того, их отремонтировали в селе Алабушево в городском округе Солнечногорск, селе Перхушково в Одинцовском округе, деревне Брехово в округе Химки, а также возле села Сущево Талдомского округа и в селе Бисерово Богородского округа.
Специалисты регулярно обследуют элементы инфраструктуры на дорогах региона, среди которых знаки, светофоры, фонари, ограждения и искусственные неровности.