Автобусные остановки отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» отремонтировали остановки в девяти округах. Объекты играют важную роль в обеспечении безопасности и комфорта пассажиров.

Остановочные павильоны починили в Пущине, Щелкове, Раменском, Ногинске и Долгопрудном.

Кроме того, их отремонтировали в селе Алабушево в городском округе Солнечногорск, селе Перхушково в Одинцовском округе, деревне Брехово в округе Химки, а также возле села Сущево Талдомского округа и в селе Бисерово Богородского округа.

Специалисты регулярно обследуют элементы инфраструктуры на дорогах региона, среди которых знаки, светофоры, фонари, ограждения и искусственные неровности.