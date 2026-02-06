Автобусные остановки отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Остановочные павильоны обновили на Набережном проезде в Химках, проспекте Юных Ленинцев в Подольске и на улице Мира в Можайске. Также работы прошли на Профсоюзной улице в Егорьевске, Пролетарском проспекте в Щелкове и Московской улице во Фрязине.

Кроме того, специалисты отремонтировали остановки и в небольших населенных пунктах. Их привели в порядок на Заводской улице в деревне Давыдово, Шоссейной улице в поселке Малаховка и Артековской улице в Красногорске.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья подчеркнули, что в регионе регулярно ремонтируют не только остановки, но и дорожные знаки, ограждения, светофоры и искусственные неровности. Эта работа не останавливается и зимой.