Автобусные остановки отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали автобусные остановки еще в восьми округах Подмосковья. Работы провели в Лыткарине, Балашихе, Долгопрудном и других муниципалитетах.

Как рассказали в областном Минтрансе, остановочные павильоны привели в порядок на Тураевской улице в Лыткарине, Павлинском шоссе в Балашихе, проспекте Пацанва в Долгопрудном, улице Мира в Красногорске, улице Ленина в Подольске, а также на Луговой в деревне Малые Петрищи и дороге в деревне Ново, на Центральной в деревне Высоково и на Центральной в деревне Покровское.

В министерстве отметили, что своевременный ремонт позволяет поддерживать комфорт и безопасность пассажиров. Эти работы проводят в Подмосковье регулярно.