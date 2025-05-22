Автобусные остановки отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали автобусные остановки на дорогах регионального значения в Подмосковье. Восстановительные работы проведены в пяти городах и трех селах.

Среди обновленных объектов — остановки на Пролетарской улице в Балашихе, улице Чугунова в Раменском, Октябрьской улице в Солнечногорске, Жуковского в Луховицах и на улице Победы в Подольске.

Объекты также восстановили в деревне Юрцово, в деревне Фуньково и в поселке Мисцево.

Как пояснили в Минтрансе региона, поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии — важная часть работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Наряду с остановками, особое внимание уделяется исправности светофоров, дорожных знаков и защитных ограждений.