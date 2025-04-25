Автобусные остановки отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» продолжают проводить работы по поддержанию элементов инфраструктуры в должном виде. В восьми округах Подмосковья отремонтировали автобусные остановки.

Объекты, в частности, починили в Подольске, Ступине, Щелкове и Можайске.

Кроме того, остановочные павильоны отремонтировали в деревне Благовещенка в округе Химки, в поселке городского типа Лесной Пушкинского округа, а также в деревне Высоково городского округа Мытищи.

Специалисты регулярно осматривают все объекты, которые влияют на безопасность дорожного движения, в том числе светофоры, знаки, ограждения и элементы для снижения скорости.