Автобусные остановки отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» продолжают ремонтировать остановки в Подмосковье. Работы провели еще в восьми округах региона.

Специалисты починили остановки в Мытищах, Балашихе и Ступине. Также они восстановили конструкции в Ленинском округе, Красногорске, Химках, Домодедове и Солнечногорске.

Ремонт остановочных павильонов, ограждений, знаков, фонарей, светофоров и искусственных неровностей в Московской области проводят регулярно, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей.