Автобусные остановки отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора за минувшую неделю отремонтировали восемь остановочных павильонов на региональных дорогах в семи округах Московской области. Работы провели в рамках летнего содержания дорог, сообщили в Минтрансе региона.

Два павильона привели в порядок в Пушкино — на улице Мира в микрорайоне Мамонтовка и на улице Академика Янгеля в Красноармейске.

Еще пять остановок отремонтировали в Долгопрудном на проспекте Пацаева, в Коломне на улице Октябрьской Революции, в Подольске на улице Колхозной, а также на Тимоновском шоссе в Солнечногорске и улице Центральной в деревне Цибино городского округа Воскресенск.

Работы также прошли на улице Симферопольской в деревне Манушкино городского округа Чехов.

В рамках летнего содержания региональных дорог специалисты восстанавливают дорожную разметку, убирают территории и косят траву вдоль трасс. Работы направлены на поддержание безопасности и удобства для автомобилистов и пешеходов.